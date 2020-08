Depuis L'E3 2017, Tunic le sympathique Zelda-like était passé sous les radars.Via un tweet de son éditeur, celui-ci nous donne rendez vous pour le dimanche 30 août à 22h lors du Indie Arena Booth Online .Nous aurons droit à du gameplay et à une séance questions-réponses avec les développeurs du jeu"Petit cadeau", nous aurons droit à une démo du jeuPour se faire , il faudra se rendre sur https://indiearenabooth.de/home

posted the 08/20/2020 at 08:49 PM by l3andr3