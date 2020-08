Gematsu a repéré que le Remake de Demon's Souls comme Miles Morales à lui aussi été classifié en Corée le 13 août dernier, on pourrait donc supposer que la sortie serait assez proche et pourquoi pas un des jeux de lancements de la PS5 ou dans la période suivant son lancement.Si on prends pour exemple d'autres jeux de Sony qui ont été classifié en Corée comme Death Stranding qui lui a été classifié en septembre pour une sortie le 2 novembre ou encore plus récemment Predator Hunting Grounds qui a eu sa classification en février pour une sortie en avril.Bien entendu cela n'est pas une science exacte, il existe des contre-exemples mais on peut présumer que la sortie du Remake de Demon's Souls n'est pas si lointaine que ça.