Nintendo UK a encore dévoilé une image aujourd'hui après celle d'hier de Mario sur son transat. On y voit Mario en doudoune polaire dans le jeu Super Mario Odyssey dans le monde de neige avec comme phrase. " Passer la journée dans des niveaux de jeux vidéo froids n'aidera probablement pas, mais on ne sait jamais." En référence bien évidemment avec la canicule... Qu'est ce que tout cela veut t-il bien dire ? Nintendo est actif en ce moment pour tout ce qui concerne Mario x)

posted the 08/13/2020 at 07:33 PM by populus