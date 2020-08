Star Citizen

...Et elle est bourrée de bugs. La liste desest longue, très longue, et donnera sans doute lieu à une version 3.10.1 dans quelques temps. Mais le développement du jeu avance, très lentement à cause de Squadron 42, alors ne boudons pas notre plaisir.Quelles sont les nouveautés ? Et bien, plutôt qu’un inventaire à la Prevert, voici une vidéo qui va vous les récapituler, et entre nous, c’est beaucoup d’emphase pour des nouveautés pas si exceptionnelles que ça mais bon, c’est toujours sympa :Evidemment, qui dit nouveau patch dit nouveaux vaisseaux/véhicules en vente. Vous le verrez dans la vidéo ci-dessus, le Greycat ROC fait don apparition. Sorte de buggy, il est équipé d’un bras articulé lui permettant de miner des blocs de minerais afin ensuite de collecter le contenu à revendre au sein du jeu pour se faire plein de pépettes.Et à propos de sous, il est mis en vente enpour 54€ avec une assurance à vie, 60€ sinon (si vous l’achetez avec vos crédits en stock). Particulièrement inutile seul, ce véhicule nécessite forcément un vaisseau pour le transporter et c’est tout naturellement que CIG vous propose d’acheter un pack contenant le ROC avec un Cutlass Black, pour 153€ (assurance à vie), 164€ sinon. Toutes les infos sur ce véhicule ainsi que les liens utiles pour l’acquérir sont disponibles sur la page officielle du site internet de Star Citizen . Il va sans dire que ces packs vont trouver preneur chez pas mal de joueurs attirés par l’assurance à vie.En attendant, à bientôt dans le Verse et bon vol à tous sur cette 3.10 (le nouveau modèle de vol en atmosphère va vous demander pas mal d’entraînement !).