Over $5.63B Revenue and $1.152B Profit between April-June 2020 (Q1 FY20)

Biggest Revenue ever for PlayStation (and for any platform holder) during Q1

Top 3 biggest Q1 Revenue ever is :

Sony Q1 FY20

Sony Q1 FY18

Sony Q1 FY19







To show how big Revenue are, Q1 FY20 Revenue are higher than any quarter of Xbox (even Oct-Dec quarters)

Biggest Revenue ever for PlayStation (and for any platform holder) during a non-Holiday quarter (non-Q3)







9th biggest Revenue ever for PlayStation (and for any platform holder) during any quarter

The 8 quarters ahead are all Q3 (Oct-Dec) from Sony (4) and Nintendo (4)



Best Operating Profit ever for PlayStation during Q1



Best Operating Profit ever for any platform holder during Q1



Best Operating Profit ever for PlayStation during any quarter

1st time, profits during a quarter exceed $1 Billion !



Hardware : 1.9m PS4 sold-in during Q1 FY20 (LTD: 112.3m)





3rd biggest shipments for any console during its 7th Q1 (only behind PS1 and PS2)



Software : 91.0m games sold-induring Q1 FY20



Highest software sales during Q1 in video game history



During the past 3 Q1, PS4 set each time a new software sales record for the industry



More games have been sold during this Q1 compared to all Q3 (Oct-Dec) during PS4 era !!!



PS4 is the only console to have 3 Q1 with over 40m games sold



PS4 Software LTD almost reached 1.300B games sold (not including "download only software titles" before Q1 FY20)



Software digital ratio : %74%during Q1 FY20 (April-June 2020)



Highest digital ratio ever during a quarter



PlayStation Store had its biggest Revenue ever during Q1 with more than $3.67B



Biggest Revenue ever during any quarter



including Digital Software & Add-on content



PlayStation Software & Services saw their biggest Revenue ever during Q1 with more than $4.89B



Biggest Revenue ever during any quarter

including Physical / Digital Software & Add-on content / Services





$23.4B Revenue & $2.24B Profit... it would be:

Biggest Revenue for PlayStation (and for any platform holder) in video game history

2nd best Operating Profit ever for PlayStation

