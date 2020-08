...Et bien sûr, le tout en vidéo.Ce prochain Oculus Quest est encore assez mystérieux, même si on a pas mal de rumeurs liées à ces leak d'images. (à moins que ce soit shigeryu qui soit derrière tout ça)Dans cette vidéo, je fais un topo sur ces images leakées et les quelques rumeurs, avec quelques hypothèses en fin de vidéo (caractéristiques techniques du caque, son prix, ses déclinaisons).Lien direct : https://youtu.be/rA9shRqH44o

posted the 08/01/2020 at 11:56 AM by ocyn