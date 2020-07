dans un post sur halowaypoint



The second theme being discussed involves visual fidelity. Negative feedback in this area includes comments around characters and objects appearing flat, simplistic and plastic-like, lighting feeling dull and flat, and object pop-in. We’ve read your comments, we’ve seen the homemade examples of retouched content, and yes we’ve heard the Digital Foundry assessments. In many ways we are in agreement here – we do have work to do to address some of these areas and raise the level of fidelity and overall presentation for the final game.



Le deuxième thème discuté concerne la fidélité visuelle. Les commentaires négatifs dans cette zone incluent des commentaires autour des personnages et des objets apparaissant plats, simplistes et ressemblant à du plastique, un éclairage terne et plat et un pop-in d'objet. Nous avons lu vos commentaires, nous avons vu les exemples faits maison de contenu retouché, et oui, nous avons entendu les évaluations de Digital Foundry. À bien des égards, nous sommes d'accord ici - nous avons du travail à faire pour aborder certains de ces domaines et augmenter le niveau de fidélité et de présentation générale pour le match final.