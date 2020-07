Article repris de xboxsquadTurn 10 a dévoilé le prochain Forza Motorsport lors du Xbox Games Showcase. La célèbre licence fera en effet son retour prochainement via un nouvel épisode sous forme de reboot spirituel. C’est ainsi que le titre développé se nommera simplement Forza Motorsport, oubliant au passage son numéro d’opus. Aujourd’hui, lors du Forza Monthly, le développeur a donné quelques détails supplémentaires sur son prochain jeu.C’est lors d’un échange avec Chris Esaki, Creative Director chez Turn 10, que nous avons pu avoir différents éclairages sur Forza Motorsport. Le titre à en effet bénéficié d’une période de pré-production d’une année environ afin de repenser l’expérience Forza. Cela se traduit à l’écran par un nouveau logo pour la franchise qui proposera de nouvelles fondations aux joueurs.Ces fondations sont justement quelques peu détaillées par l’homme. Il revient ainsi sur les outils de développement et le nouveau moteur du jeu, le Forza Tech nouvelle édition. Selon lui, la création de courses et de pistes sont désormais bien plus rapides à mener grâce aux nouvelles solutions techniques mises en place par Turn 10. Cela présente de nombreux avantages et notamment celui de pouvoir rapidement prendre en compte les retours des joueurs.En effet, on le sait, Turn 10 s’est entouré de sa communauté pour développer la meilleure expérience Forza qui soit. Streamers, joueurs pro, créateurs de contenus : nombreux sont ceux à avoir accompagné le développeur pour la création de ce nouveau jeu. Un jeu qui sera aussi différent grâce à l’équipe en place, plus ouvertes que jamais. Avec une plus grande diversité au sein des salariés, notamment au niveau de leur parcours, la licence est appréhendée différemment des autres années. Turn 10 revient ainsi à l’essence de la saga mais avec de nouvelles idées inspirées par son public.D’ailleurs, la bande-annonce du Xbox Games Showcase a permis de mettre en avant l’importance du monde hors piste. Les pilotes, les sponsors, la Team, toute l’activité du paddock sera ainsi importante dans ce prochain Forza. Si cela ne confirme pas la possibilité de mener une carrière entière, les mots de Chris Esaki renforce l’idée qu’un tel mode pourrait être présent.En parallèle, Chris Esaki mentionne toute la fierté de l’équipe de développement de pouvoir proposer des graphismes très aboutis. Forza Motorsport sera évidemment optimisé pour Xbox Series X et PC et le titre devrait être au niveau graphique de ce que nous avons lors de sa présentation. Autrement dit, le jeu pourritz bien être une claque graphique, supportant et usant de sa fonctionnalité phare, le Raytracing.Néanmoins, le Raytracing n’est pas seulement une option que l’on active selon le Creative Director. Il a fallu repenser entièrement le développement du Forza Tech (qui sert tant à Motorsport que Horizon) et faire en sorte que tout soit à la hauteur. Sur le trailer aperçu, Laguna Seca – le circuit présenté, ndlr- apparaît comme extrêmement réaliste. Cela a été possible en partie grâce à la photogrammétrie et à une nouvelle technologie de scan. Toutes ces datas, couplées à des outils de création procédurale, permettent ainsi d’atteindre de nouveaux standards en course. Et Chris Esaki le répète, ce que nous avons vu dans le trailer d’annonce est ce a quoi les joueurs doivent désormais s’attendre en termes d’affichage.Pour terminer, le développeur revient aussi sur l’ambition de proposer une communauté saine et accueillante. Naturellement, cela se fera également à travers Forza qui s’annonce comme plus accessible que par le passé. On imagine aisément que de nombreuses options seront présentes pour faciliter l’accès au titre mais également pour partager son contenu. Pour l’heure, difficile d’en savoir plus mais cela devrait se préciser au fil du temps.Un Forza Motorsport sous forme de lettre d’amour aux amateurs de sports mécaniques. Voilà comment nous pourrions résumer l’ambition de Turn 10 avec ce reboot spirituel. Il faudra désormais traduire ces belles promesses en actes et convaincre rapidement. Mais le creative Director de Forza l’assure, le studio aura bientôt du nouveau à partager ! Espérons que cela soit, enfin, du gameplay.