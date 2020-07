Salut ! Voici la suite de mon avis sur The Last of Us Part II ! J'ai bien avancé, j'ai eu un sacré twist depuis !



Et j'ai eu une coupure internet pendant 10 jours, sinon la vidéo serait sorti bien avant...







D'autres personnes l'ont commencé/continué/terminé depuis sa sortie ?

Vous avez pensé quoi de la surprise en cours de partie (dont je parle en vidéo) ?