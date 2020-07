Bordel, cette vidéo m'a pris un temps monstre :/Pour faire court, j'explique les systèmes de tracking et leurs différence pour tous les casque VR actuels (spoil, j'ai répertorié 5 catégorie différentes).On aborde le tracking du PSVR, Rift S, Quest, Valve Index, Pimax, Vive/Pro/Cosmos, casques WMR.Puis je parle du tracking du Vive Focus Plus et du Pico Neo 2 qui me semble assez révolutionnaire.Bon visionnageUne fois que vous aurez vu cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le PSVR 2 pourrait utiliser la nouvelle PS Camera pour le PSVR 2 tout en proposant un tracking solide. Je vous remet la vidéo explicative pour les intéressés :