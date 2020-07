Avis





Grounded (28/07/2020 - Early Acces)





The Gunk





Everwild





Psychonauts 2





The Medium





Halo Infinite







Conclusion





Le nouveau "meme" tendance

était pas mal présent durant cette conférence. Notamment avec cedéjà présenté lors de l'd'Avril dernier. Leà la sauce vidéoludique a mis son aspect coop un peu plus en avant, et m'intéresse rien que pour l'idéeLe dernier-né de chezà qui l'on doit les jeuxet qui me plait assez par sonetD'ailleurs je me demande sine les a pas inspiré par sonconsistant à aspirer une substance noire un peu comme pour l'aspirateur de. Et l'appareil du protagoniste qui me fait furieusement penser à uneCette nouvelle licence de chezfut certainement le jeu le plus "rafraichissant" parmi ceux présentés, rien que par saet sonenchanteresse. Hélas leet laattendront visiblement. Reste à voir si on sera sur du jeuà l'image de leur, ou quelque chose de complètement différent.D'ailleurs, petite digression concernant le titre du jeu me rappelant le jeude chezet dirigé parEt qui n'a toujours pas de date de sortie alors qu'il fut dévoilé pour la première fois à la. Mais aux dernières nouvelles le développement suivrait toujours son cours, mais pour combien de temps encore ?Dévoilé pour la première fois aux, cerevient par le biais d'un traileravec une sympathique musique chantée par ce cheren personne. Toujours pas de date de sortie annoncée à cette suite d'un opus datant dedéjà. D'ailleurs, il mériterait bien une place soit dans lesoit parmi les jeux prochainementchezHistoire de le faire (re)découvrir au plus grand nombre.Peut-être le jeu le plus "" parmi ceux présentés. Non pas par sonqui tient quand même la route sans être bluffant, mais surtout par sonconsistant à évoluerde manière simultanée. Chose qui me parait compliqué sur les architectures des consoles actuelles, mais que lede ladevrait exploiter comme il se doit.Ça m'a rappelé une mission deoù l'on pouvaitautour de nous pour accéder à des zones autrement inaccessibles dans le présent. À surveiller.J'ai gardé le plus gros morceau pour la fin. La première présentation dedu solo d'qui n'a clairement pas fait l'unanimité, et à raison.Autant surleetle jeu à l'air d'être totalement dansde la série au point même de rappeler les premiers épisodes. Autant sur le planc'est pas spécialement "moche" (à part la fameuse créature), mais c'estsérieusement. Et c'est d'autant plus problématique que ce Halo fait partie desde laLe pire c'est qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Sousfut très critiqué en son temps pour les mêmes raisons. Mais ça ne l'a pas empêché d'être. Comme quoi les graphismes ne font pas tout encore une fois, mais. Même les derniers jeux sortis chezsont largement plus impressionnants que cet(pas fini). Et je ne parle même pas des jeuxDe toute manière qu'il évolue ou pas dans ce sens,par camions soyons honnêtes. D'autant plus qu'on a encore rien vu dumême si les dernières(démenties apparemment) à son sujet ne sont pas rassurantes quant à sa disponibilité immédiate à la sortie.