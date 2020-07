Les ventes au Royaume-Uni (démarrage):



The Last Of Us Part II => 194 000

Animal Crossing New Horizons => 114 000

Ghost Of Tsushima => 75 000

Days Gone => 70 000

Final fantasy VII Remake => 66 000

Resident Evil 3 => 30 000

Paper Mario The Origami King => 18 000





The Last Of Us Part II est un OVNI tout simplement



