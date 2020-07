Après environ 40 heures de jeu j'ai donc fini mon ultime jeu sur la Playstation 4 à savoir Final Fantasy 7 Remake qui du coup s'était fais grillé la priorité par The last of us: Partie 2 que j'ai fini avant. Mon avis rapide sur ce dernier que j'ai adoré: Let's go!Tout d'abord! Je précise que je n'avais fais pas le jeu d'origine, j'avais essayé jusqu'a la fin de la partie Midgar justement, sinon pour moi le reste de l'aventure est totalement inconnue. Bon déjà visuellement c'est au top, il y a mieux c'est sûr mais c'est propre malgré quelques problèmes sur certains décors (en mémoire des portes dégueulasse vers l'appart de Cloud) et les cinématiques sont toujours aussi belles, notamment celle que l'on découvre sur la SHINRA dans le musée et évidemment, celles de fin.Le gameplay des combats est top! Bien foutu, rapide et fluide, j'adore, on peux vite enchainé et switché sur les personnages c'est bien. Le gameplay en dehors est par contre très très basique! C'est vraiment le minimum et le rendu linéaire est malheureusement un peu plus prononcé du coup, dommage sur ce point. Niveau contenu je suis très content! Environ 40 heures pour le finir, j'ai pris le temps mais il me reste beaucoup de choses à faire dont le "platine", les défis etc... Bref un contenu dans la continuité des derniers Final Fantasy sur console.Au niveau des personnages, je les apprécie tous (sauf le gros, désolé rien de personnel) j'ai hâte d'en savoir plus sur Red XIII ! Il m'a hypé de fou, Barett que j'aimais pas au début est devenu vraiment cool mais ma préférée reste Tifa, enfin surtout ses arguments! Cloud pour l'instant il fait le boulot, charismatique au combat mais en dehors pour l'instant trop calme. A voir, Aerith ça passe mais rien de fou niveau attachement.Comme indiqué, je n'ai pas fais le jeu d'origine, donc je me suis renseigné sur ce dernier ! J'ai bien pris note des changements qu'ils ont apportés au niveau de l'histoire et personnellement je trouve ça top! J'adore ce genre de bidouillage quand il est question de timeline, réalité alternative etc... Pour la partie 2 reste à savoir s'ils vont totalement partir en roue libre ou faire des similitudes avec l'histoire d'origine, en tout cas je trouve que c'est cool que ça ne soit pas qu'un simple remake. Voilà, il fini en tête des mes Final Fantasy préférés, bon j'en ai pas fais énormément non plus mais j'ai adoré les personnages, l'histoire est intéressante et j'ai hâte de découvrir l'après Midgar donc vivement la suite sur Playstation 5! Encore un très bon titre en 2020 pour la bestiole et mon ultime aventure sur cette dernière. Je dois dire que j'ai vraiment kiffé le jeu alors qu'au début l'aspect couloir me saoulait légèrement, vivement la suite!