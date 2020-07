J'ai fini The Last of Us Part 2... Et du coup, j'peux continuer à découvrir les nouveautés VR.Aujourd'hui, je me suis attaqué à Phantom Covert OPS qui ne m'avait absolument pas emballé. Au final, bonne surprise pour moi. Petite découverte du jeu en vidéo et mon premier ressenti.Il s'agit d'un jeu Oculus, donc dispo sur l'Oculus Store et compatible Oculus Rit / Quest et tous les autres casques VR via revive. (je joue avec le Valve Index)Je pense faire une entorse à ma chaine en y diffusant mon avis concernant TLOU part 2 prochainement.