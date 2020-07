Salut ! J'ai continué mon aventure sur TLOU2 cette semaine, et j'en ai fait une deuxième vidéo journal du coupDu coup mon ressenti est vraiment positif pour le moment, 12h de jeu, j'avance tranquillement en regardant partout, en exploitant le gameplay et en essayant des petites choses, mais le jeu est pas mal fascinant je dois dire !Y'en a qui avance sur le jeu en ce moment ?Juste, dans les commentaires, attention a pas spoiler tout le jeu, spoilez juste jusqu'au moment ou j'en suis, c'est à dire après le deuxième flashback

posted the 07/04/2020 at 06:21 PM by sephrius