Ou vous vous en battez les couilles ?non parce que j'ai l'impression de faire un peu ça dans le vent quoiet pourtant, j'aime bien les faire, car ça m'amuse et je vois vos différents commentaires avec forcément des avis et jeux différents. Mais là, genre celui que j'ai fais sur les villes, seulement 6 commentaires... J'ai l'impression un peu de perdre mon temps, même si des fois j'ai des tops qui marchent bien. Du coup, je continue ou pas ?- Ouais, continue c'est sympa ( 6 votes)- Oh non, vas-y continue, je serai deg que tu arrêtes (0 vote)- Mais tu fais ce que tu veux frère ( 1 vote)- Non, continue pas, tout le monde s'en bat les couilles ! ( 0 vote)Merci d'avance pour vos réponses !