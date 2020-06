Bref, Joel est un connard et Ellie une garce mais bon c'est comprehensible. Perso, aillant zappe tous les spoils, juste lu les grandes lignes genre propagande etc etc je me suis dit que Abby devait etre la go de Marlene ou un truc comme ca. Scenaristiquement, j'ai kiffer. Niveau gameplay, c'est un peu discutable vu que ca ameliore bcp d'aspect du premier mais etant d'une generation superieur, je m'attendais a plus. Abby est une bonne trouvaille et je suppose que les gens gueulent parce qu'elle est battie comme Hulk au lieu de Lara crof. Maintenant ponder le multi. Parce que tout les ajouts de gameplay dans le multi ca va etre lourd