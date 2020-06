The Cuphead Show, une série humoristique mettant en scène le duo composé de Cuphead et Mugman à travers 11 épisodes de 10 minutes. En attendant d'avoir une date de sortie pour cette production chapeautée par Dave Wasson et Cosmo Sergurson, le service de streaming américain nous dévoile un court making-of sur Twitter. Nous y découvrons quelques extraits inédits, ainsi qu'une partie de l'équipe à l'œuvre sur le projet.