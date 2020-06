Bonsoir ! Tout est dans le titre, à savoir lequel vous préférez ? En tout cas pour ceux qui ont déjà finis le 2, et on spoil pas svp, je supprimerai tout commentaire qui spoil le jeu !



Je préfère :



- The Last of Us ( 6 votes)



- The Last of Us Part 2 ( 12 votes)



- J'aime autant l'un que l'autre ( 0 vote)



- Je l'ai pas encore finis mais je préfère déjà le 2 ( 1 vote)