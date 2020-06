Playstation à uploadé sur Youtube les deux petits extraits de combats pour Ghost of Tsushima, la qualité d'encodage des vidéos reste loin d'être optimale par contre.Et l'ESRB à dévoilé sa certification confirmant par ailleurs que le démembrement et la décapitation seront bien présent dans le jeu.Bonus : Un autre petit extrait inédit de Jin se rendant chez un marchant dans un temple pour améliorer son équipement.[video]http://gfycat.com/satisfiedfakefurseal[/video]https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1275474188870971393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275474188870971393&ref_url=https%3A%2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2F2%2Ftwitter.min.html%231275474188870971393

Like

Who likes this ?

posted the 06/23/2020 at 05:35 PM by kaiserstark