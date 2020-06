Spoiler :



Mais, il manque le choix au joueur pour tuer Abby ou non. Donc, je link une vidéo avec toutes les morts d'Abby possibles[/spoil] https://www.youtube.com/watch?v=uSONXmvwI48



[spoil]Non, mais sérieux dans le premier tu as la lourde responsabilité de choisir entre tuer une enfant ou non et la tu n'as aucun choix.



Alors, oui je sais, la vengeance n’entraîne que la vengeance blabla. Mais, je maintient que c'était au joueur de décider qui t'a finir sur une bad ending qui entraîne la mort d'Ellie.

Alors, avant de commencer que cela soit clair j'aime beaucoup le jeux et je l'ai jouer de A à Z.C'est un très bon jeux.Sinon, le jeux est superbe je n'ai pas pu m'empêcher de le finir rapidement ^^tiens un petit sondage =>http://www.strawpoll.me/20416279