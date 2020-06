On est d'accord que la Conf EA est claquée au sol quand même pour un aussi gros éditeur. Il n'y a que Star Wars Squadron à retenir. Eventuellement les jeux EA originals. Pas de Battlefield, Pas vraiment du Fifa, pas vraiment du Madden, aucune image sur Skate. Ou est le remaster de Mass effect en rumeur? La version 2.0 de Anthem? Teasing NFS sur twitter pourquoi faire? Un Teaser au moins pour le NFS de Criterion? Fin bref, EA et leur conf... Voilà quoi. Vos avis.

Like

Who likes this ?

posted the 06/18/2020 at 11:59 PM by kenchansenpai