Visible à la fin du trailer de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5, le nouveau personnage de la licence d'Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment sera bien un personnage jouable.

Incarnez Ratchet ET une mystérieuse nouvelle Lombax femelle d'une autre dimension.

posted the 06/16/2020 at 11:00 PM by altendorf