Je vous explique lors des premier mois les gens hesiteront entre console digital et console normal , ils verront le différentiel de prix et seront tenté de prendre la digital ,puis ils constateront que les jeux physiques et demat sont au même prix ,et se dirigeront de manière significative vers la console digital ,s'en suit un effet boule de neige ,peu de jeux en boîte vendu = peu de jeux d'occaz= prix des jeux d'occaz plus élevée ==> les gens continuent a acheter la console digital et ainsi de suite

En bref lancé la gen avec une console digital est très intelligent et favorise l'augmentation de la part des ventes demat de manière drastique



rajoutez a ça le gamepass/psnow (pas encore au niveau) et le game est plié



Si j'ai fait des erreurs ,que mes idée ne sont pas clair ou que l'article n'est pas illustré je m'en excuse j'ai fait ça rapidos sur mon tel