Le reveal de ladésormais passé, on peut dire que Sony ne s'est pas montré avare en annonces avec notamment le 1er aperçu de la console mais aussi pas mal de softwares. Voici un récapitulatif des jeux présents lors du show :(Young Horses)(Ko_op)(Superbrothers / Pine Scented)(Ember Lab)(Neostream Interactive)(Oddworld Inhabitants)(Giant Squid)(BlueTwelve Studio)(pHeart Machine)(Rockstar Games)(Lucid)(Tango Gameworks)(Counterplay Games)(Luminous Productions)(IO Interactive)(2K Sports)(Arkane Studios)(Capcom)(Capcom)(Insomniac)(Polyphony Digital)(Housemarque)(Sumo Digital)(Insomniac)(Bluepoint Studios / Japan Studio)(Guerilla Games)Qu'avez-vous retenu de la conférence et surtout, quels jeux vous ont tapé dans l'oeil ?

Who likes this ?

posted the 06/12/2020 at 08:34 AM by slad