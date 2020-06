Vidéo découverte dequi débarquera probablement sur(vu que le premier opus est dispo sur PS4 + PSVR, à savoir,).Pour faire très court, c'est du Harry Potter en VR et c'est vraiment cool (gameplay qui prend du sens uniquement en VR).Lien direct https://youtu.be/n48IHCMhzGE Une petite demie heure de vidéo pour se rapprocher un peu plus de 22h00.D'ailleurs, attendez-vous des annonces de jeux VR lors de ce show ? Je pense perso qu'ils vont se concentrer uniquement sur la PS5, mais sait on jamais... oOBonus : Un petit trip que je me suis fait sur le Valve Index, probable précurseur de ce que donnera le PSVR 2 avec tracking des doigts et tout le touintouin.Lien direct : https://youtu.be/TjRLbh6ihVc