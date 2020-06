" Bien joué Sony"

Hello à tous,Le crime raciste qui s'est déroulé aux USA ainsi que les réactions de contestations qui se déroulent actuellement, n'échappent à personnes et provoquent une multitude de vagues d'indignation et de consternation par rapport à l'acte.Ces vagues se traduisent par des prises de positions de personnes célèbres de la chanson, du monde politique, de sportifs , de marques du monde des jeux video " ea, sony, ms, Activision-Blizzard, ....", de marques de couture, de Pays .....De par la situation aux "USA" il en résulte aussi des vagues d'annulation d'événements qui touchent au monde du " JeuX video" comme la conférence de Sony, d'EA avec Manden, .... Ainsi que d'autres événements.Lorsque l'on prend l'annulation de Sony, celle-ci semble logique pour les uns :Provoque la colère pour les autres:Et pour les plus terre à terreOn a tous notre point de vue et il faut le respecter! A condition de ne pas partir dans les extrêmes dans une sens ou dans l'autrePour ma part:" ces annulations, ces prises de positions par les différents acteurs :" ce n'est que de l'emballage,du paraître, du brossage dans le sens du poil.... " surtout pour les marques !!! Car au fond ce n'est que du business.Je trouve que le Youtubeur Lusty résume parfaitement cette prise de position que prenne les marques et je vous invite à donner votre point de vue sans partir dans les extrêmes ou dans une guerre de console car cela concerne toutes les marques.