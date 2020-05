"Ils ont reçu les Devkit Xbox Series X il y a deux mois, ils explorent actuellement tout ce qui est à leur disposition,( Raytracing, DirectX 12 Ultimate, VRS, Mesh Shading et Sampler Feedback) mais toutes ces fonctionnalités sont toutes nouvelles et ils ne peuvent pas donner de réponse concrète cela va nécessité un peu plus de temps avec tous ces outils."



Combien de développeurs avez-vous actuellement chez Ebb Software ?



Notre équipe est actuellement composée de plus de 40 personnes.



Vous avez dit que Microsoft avait obtenu les droits d'exclusivité sur les consoles pour Scorn. Ces droits sont-ils programmés de manière à ce que les fans de PlayStation puissent toujours espérer obtenir le jeu plus tard ou des droits d'exclusivité à vie ?



Je ne peux pas discuter de ce genre d'information.



En tant que développeur de la Xbox Series X, quel aspect de la nouvelle architecture Velocity vous a le plus impressionné ? Scorn disposera d'un écran de chargement entre les zones, et prévoyez-vous des différences à cet égard entre les Xbox Series X et les PC ?



La série X en tant que plateforme n'est disponible que depuis deux mois, nous sommes donc encore en train de réfléchir à tout ce qui est à notre disposition. Je pense que la série X est un système très équilibré. La solution SSD est une amélioration incroyable en ce qui concerne le chargement des ressources, et en l'état actuel des choses, il semble qu'il y aura une parité complète entre les versions PC et Série X du jeu. Nous s'efforcera de réduire au maximum le chargement.



Dans un jeu d'horreur comme Scorn, la composante audio est aussi importante que les visuels. Avez-vous déjà regardé ce qui va être possible avec le moteur Project Acoustics intégré dans la Xbox Series X ?



Nous continuerons à utiliser la solution audio que nous avons utilisée jusqu'à présent. Changer la configuration audio à mi-parcours créerait trop de problèmes inutiles. Nous allons certainement explorer le Projet Acoustique dans le futur.



Les Xbox Series X prennent également en charge DirectML. Prévoyez-vous d'utiliser l'API d'apprentissage automatique d'une certaine manière pour Scorn ?



DirectML et le DLSS 2.0 de NVIDIA sont des solutions très intéressantes lorsque le jeu n'atteint pas les performances souhaitées et qu'il semble que ces solutions pourraient aider considérablement les joueurs dont les systèmes sont plus faibles. Un grand nombre de ces nouvelles fonctionnalités sont à notre disposition depuis très peu de temps. Nous ferons de notre mieux pour offrir aux joueurs le plus grand nombre d'options possible.



Étant donné que Scorn est propulsé par la technologie Unreal Engine, nous ne pouvons manquer de vous demander votre avis sur la nouvelle démo UE5. De plus, prévoyez-vous de passer à UE5 afin de profiter de ces nouvelles fonctionnalités (Nanite et Lumen) pour Scorn ?



Cette démo était très impressionnante. Elle l'est encore plus du côté du développement, si tout ce qui a été dit est vrai sans quelques réserves majeures. Il semble que les trois plateformes pourront utiliser le moteur assez bien. Pour ceux qui craignent que le moteur soit construit autour du SSD le plus rapide avec des entrées/sorties personnalisées, voyez les choses de cette façon. Même si Epic voulait, pour une raison quelconque, créer un moteur uniquement pour ce système, je doute qu'ils le conçoivent pour se concentrer principalement sur la partie la plus lente du système (par rapport à

d'autres parties de ce système). Théoriquement, si je devais choisir, je préférerais prendre un SSD à vitesse moyenne (encore plus lent que celui de la série X) et avoir plus de mémoire. Maintenant, comme ce genre de système serait évidemment trop cher, ces SSD avec des solutions d'E/S personnalisées sont la meilleure option.

UE5 n'est même pas encore disponible, et même s'il l'était aujourd'hui, déplacer le jeu maintenant vers ce qui semble être un pipeline complètement différent entraînerait un échec de grande ampleur.



Allez-vous prendre en charge les autres fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate, telles que VRS, Mesh Shading et Sampler Feedback, à la fois sur les Xbox Series X et les PC ?



Là encore, nous explorons actuellement tout ce qui est à notre disposition, mais toutes ces fonctionnalités sont toutes nouvelles et vous donner des réponses concrètes nécessiterait un peu plus de temps avec tous ces outils.



Pourquoi visez-vous 60FPS pour Scorn ? Cela signifie-t-il qu'il y aura beaucoup de combats dans le jeu, nécessitant ainsi des contrôles fluides ?



Pour les joueurs PC avec clavier et souris, 60FPS est tout simplement une nécessité. Nous pensons également que la réactivité devrait être aussi importante sur les consoles. C'est la communication directe des joueurs avec le jeu. Même si vous ne parlez que de fidélité graphique, lorsqu'un jeu tourne à 30FPS, vous commencez à perdre les détails établis dès que la caméra se met à bouger.



La bande-annonce a été étiquetée comme étant "une séquence de moteur représentative de la qualité visuelle attendue des Xbox Series X", ce qui signifie généralement qu'elle tourne sur PC. Si c'est le cas, pouvez-vous nous faire part des spécifications utilisées ?



C'est une question délicate car, pour une raison quelconque, beaucoup de gens pensent qu'il devrait être assez facile d'obtenir du 4K 60FPS sur PC même avec cette fidélité graphique, et ce n'est pas vraiment le cas. Pour la vitrine, nous avons utilisé le 2080Ti et un processeur Ryzen simplement parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas l'utiliser, mais un 2070 Super avec un mélange de réglages est adéquat pour faire tourner le jeu à 4K 60FPS.