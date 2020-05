Pour information la compilation est disponible sur Switch a 49,99€. Et on peut également les acheter a l'unité, 20€ chacun.Qui a envie de refaire cette magnifique trilogie ?Pour ma part j'ai repris le 1er, qui pèse son poids (12go) j'imagine même pas l'ensemble.. qui ne tiendrais pas sans micro SD. Donc on verra plus tard pour les 2 autres... ^^ En tout cas j'ai hâte de replonger dans Rapture et pouvoir y jouer où je veux !