On attendait du remake une représentation assez fidèle de l’original et chose promise chose due, on l’a eu en quelque sorte même si le jeu a pris une certaine liberté mais pourquoi pas après tout proposer quelque chose de différente, c’est quand même couillu. Il y'a pas besoin d’expliquer l’histoire puisque la majorité des personnes ont déjà joué à l’original. Parlons des petites différences.Les personnages répondent très bien aux personnalités que j’avais imaginé de l’original avec unassez froid et m’en foutiste,c’est Tifa quoi! Ravisante et optimiste!un peu gogole etavec un air de gamine bien que dans cet opus Aerith a l’air mieux de connaître le pouvoir qu’elle possède.Les visages de tout les personnages sont vraiment très bien réussie!Ils ont tout même essayé de mettre une certaine profondeur au groupe d’Avalanche mais hormis Jessie qui a un meilleur traitement les deux autres sont un peu vide et du coup on s’y attache pas vraiment un comme dans l’ancien opus où c’est vite expédié aussi. Je trouve ça un peu dommage mais bon.Si le jeu suit dans les grandes lignes de l’histoire avec des passages assez long pour rien quelque fois pour gagner du temps, il y’a toutefois des différences notamment sur les morts du groupes d’Avalanche, certains ont survécus ou bien les étranges filleurs protecteur de l’avenir. Pour ma part, hormis les certains fans hardcore qui ont crié au scandal après avoir vu la fin du jeu. Je me dis que c’est intriguant, ça pourrait être une bonne idée de proposer autre chose à condition que ça soit vraiment bien fait! Square-Enix a opté pour la solution du renouveau avec cette fin maintenant ils ne peuvent plus faire marche arrière! Ils devront porté leur couille jusqu’au bout.Les décors sont parfois inégales dans le jeu, on passe à des lieux magnifiques comme le Wall Martek la partie que j’ai le plus préféré dans le jeu clairement! Ce coté bazar, l’arène de combat, la danse de Cloud, les Robes! Ou bien la Tour de la Shinra avec son ambiance monstreuese à des lieux comme les égouts ou après l’Eglise vraiment dégueulasse graphiquement.FF7remake est un mélance entre un action rpg et FF13. Il prend en bonne partie le style de FF13 avec notamment la fameuse barre ATP. Le gameplay n’est pas si complexe que ça, ça fait le boulot. Notons que pour le coup, je vais parler des deux modes Hard et Normal. Le plus complexe c’est de géré cette putain de caméra et ces putains de changement de cible tout les 5 secondes et purée les combats aériens vraiment merdique! Et puis le pire , l’IA de vos personnages qui est complètement débile, ça va joué avec vos nerfs!Bien que le gameplay possède ces nombreuses défauts vous allez quand même vous en sortir car après tout le jeu se veut assez bourrin dans l’ensemble. Les mobs et les boss du jeu, vous allez les finir en 5min voir moins selon le build de votre équipe après un certain niveau de vos matérias bien entendu.En gros, c’est 10min de préparation le temps de vous organiser et 5min de fight surtout avec Tifa qui est complètement pété! (Je parle uniquement en Hard là pour le coup, en normal pas besoin de faire une préparation car vous avez les objets)Bien sur, il y’a bien quelque challenge mais ça vous aller les retrouver dans l’arène de la Shinra. Mais globablement, vous allez plus hurler contre IA de vos persos qui a une tendance suicidaire parfois.Le jeu possède une bonne petite durée de vie! Bien qu’il y’ait quelque astuce pour la faire grimper et les quètes secondaire qui n’apportent rien au jeu. Ça reste correct! (Hein Résident evil 3)!Les musiques sont somptueuses comme d’habitude Square-Enix n’a pas de problème à fournir une bonne ost même si ça vaut pas le meilleur OSTJ’en conclus que je reste intrigué et excité à l’idée de voir la suite du jeu. Voir la tournure de ce que ces changements peuvent apporter à l’univers, ça peut être pas mal. Voila,j’ai passé un très bon moment sur le jeu. Maintenant rendez-vous en 2025.