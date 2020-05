Julien Chieze a pu s'entretenir avec Jason Connell, directeur créatif de Ghost of Tsushima. J'ai fait un résumé des nouvelles informations :Zelda et Shadow of Colosus (qui est d'ailleurs le jeu préféré de Jason) ont été une grande source d'inspiration pour le jeu en particulier pour la direction artistique, il voulait que les couleurs soient aussi vibrantes que possible.Le vent est le principal moyen de naviguer dans le monde du jeu, il n'y a pas de marqueurs. Il voulait que le jeu soit le plus immersif possible.Nous pouvons réduire l'effet de brillance sur les items que nous pouvons ramasser. Quand il lui a demandé pourquoi Jin pouvait ramasser des items en restant à cheval, il répondu en faisant une comparaison avec Red Dead Redemption qui a une approche très réaliste auquel le studio a beaucoup joué et il trouve personnellement le jeu magnifique mais le souhait du studio était de rendre le jeu le plus agréable à jouer possible donc ils ont fait le choix de supprimer les animations qu'ils trouvaient superflus quitte à perdre en réalisme pour ramasser les objets pour que cela évite de trop casser le rythme.L'instrument que nous voyons Jin jouer dans la vidéo sera le seul présent dans le jeu et Jason ne voulait pas dire à quoi il servirait.On peut chasser des animaux dans le jeu mais il n'y a rien à y gagner. Les animaux sont principalement là pour être plus immergé dans l'univers et vous guider.Le mode Standoff peut-être activé à tout moment même en Ghost quand on s'infiltre.Les petites boules jaunes en bas dans l'interface sont appelées The Jin Resolved Metter lorsque nous frapperons un ennemi, la jauge se chargera et elle sera également utilisée pour se soigner et il y a aussi beaucoup d'autres choses liées à cette jauge, mais il ne voulait pas trop rentrer dans les détails.Il y aura beaucoup plus de stances que les deux que nous avons vues dans la vidéo, elles serviront pour appréhender les différents types d'ennemis.L'arme principale du jeu sera et restera le katana tout au long du jeu, mais il y aura de nombreuses autres armes et gadgets. Des armes comme le katana ou l'arc seront affichées sur toutes les tenues du jeu mais pas les armes ou gadgets plus petites car il y a énormément de tenues dans le jeu et cela représenterait trop de travail.Si vous portez une armure lourde, vous serez moins agile, ce qui rendra l'infiltration plus difficile.Il existe plusieurs façons de récupérer les tenues/équipements, soit à travers l'histoire principale, en faisant des quêtes, en les achetant dans les villages ou simplement en explorant le monde.Il y a beaucoup d'histoires secondaires dans le jeu où vous pourrez nouer des relations plus ou moins fortes avec différents personnages pour en savoir plus sur leurs histoires mais c'est à la liberté du joueur et vous pourrez passez à côté ou finir le jeu sans les avoir faites.La musique est composée par Shigeru Umebayashi mais le jeu ayant pas mal grossi, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout faire seul alors ils ont engagé un deuxième compositeur pour travailler avec Umebayashi et son nom est Ilan Eshkeri.[video]https://www.youtube.com/watch?v=W7yqn1_Xwmo[/video]