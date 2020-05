Thème du jour :



La tranquillité



Je propose un thème un peu plus abstrait aujourd’hui, histoire de rendre l’exercice un poil plus difficile ! Plus qu’un thème récurrent de JV, il s’agit ici de réfléchir à ce qu’une musique est capable de véhiculer. Mais en gros, c’est simple : quelle(s) musique(s) vous viennent à l’esprit lorsque l’on évoque la tranquillité ? Un thème qui, je l’espère, vous donnera envie de vous la couler douce en ce dimanche ensoleillé

Voici mes propositions !Difficile de ne pas parler de ce thème sans évoquer les musiques de Mitsuda, et en particulier son travail sur Chrono Cross. Par l’utilisation de nombreux instruments acoustiques, son style musical évoque à lui seul une sorte de sérénité, chose qui se ressent dans de nombreuses pistes du jeu. Mais celle qui évoque pour moi le plus le calme et la tranquillité est définitivement celle du village de Guldove version « another ». A la fois douce, envoûtante et insouciante, on se laisse vite bercer par ses arpèges de guitare.Un morceau qui incarne à merveille l’idée de la tranquillité ! Il en émane une douceur et d’une tendresse assez incroyable, et mériterait sûrement son nom de « Little Love » si ça avait réellement un rapport avec l’endroit où est joué le morceau, à savoir le village et la forêt de début de jeu (il est bien peu question d’amour, en vérité). Le must pour se relaxer lors d’une balade.Un peu comme Mitsuda, le style de Sakimoto est aussi très propice à la sérénité. Dans FFXII, un paquet de pistes pourraient coller au thème (A Moment’s Rest, Eruyt Village, Cerobi Steppe...) mais étrangement, c’est celle-ci qui me vient en premier lieu à l’esprit quand il s’agit de tranquillité. Probablement son côté insouciant là encore, associé à l’idée d’une pause au bord de l’eau...Bon, ça fait encore 3 RPG cette fois-ci, normal vu que c’est le genre de jeu auquel je joue le plus et qui représente donc la majorité des OST que j’écoute... Désolé, il va falloir vous y habituerRien ne vous empêche bien sûr de proposer d’autres genres de jeux, le thème se veut assez libre pour ça.Et donc vous, quelle musique vous évoque « la tranquillité » ?S’il y a un thème que vous souhaiteriez avoir une prochaine fois, n’hésitez pas à le faire savoir, je le rajouterais à ma liste.Sur ce, bon jeu à tous et toutes