Lors d'une récente session de questions-réponses avec ses actionnaires, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a confirmé que des fusions et des acquisitions avec d'autres studios du secteur vidéoludique sont des choses qu'ils vont examiner avec une attention particulière :

Nous étudions attentivement le marché ces jours-ci et s'il y a des opportunités, nous les saisirons. En même temps, nous devons aussi relever de nouveaux défis, ce qui nous prend un peu de temps. Mais c'est sûr, nous allons étudier tout cela en profondeur.

posted the 05/15/2020 at 08:02 PM by altendorf