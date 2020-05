J'étais sur le PSN hier a regarder les free to play et franchement il ya du choix! Entre Fortnite, Apex, et les autres MMO Rpg les gamins d'aujourd'hui peuvent jouer a des jeux sans se ruiner ou plutot ruinier leur parents!Et maintenant il y'a le GPMoi a l'époque javais mon pauvre jeu gameboy ou PS1 que je saignais a mort parce que je savais que le prochain serait dans minimum 6 mois voir 1 an.ils ont de la chance c'est petite merde

posted the 05/14/2020 at 07:49 AM by asakk