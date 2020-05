Comme il l'avait suggéré lors de l'annulation de l'E3 2020, Ubisoft n'a pas renoncé au fait d'organiser un événement dédié à la mise en valeur de ses prochains jeux. L'annonce d'Assassin's Creed Valhalla n'étant qu'une petite partie du programme, l'éditeur français vient d'annoncer la conférence Ubisoft Forward, qui aura lieu le 12 juillet à 21h.



J'espère qu'il y'aura du gameplay de Assassin's Creed Valhalla, et aussi des nouvelles de Gods and Monster ! Ce sera sûrement aussi l'occasion de voir Watch Dogs Legion et Rainbow Six Quarantaine.

J'espère voir " un One More Thing" aussi, pourquoi pas le retour de Prince of Persia ? Je pense aussi que ça sera l'occasion pour Ubi de dévoiler Far Cry 6 qui devrait sortir l'année prochaine comme suggérer par Jason Schrier. Et en believe le retour de Rayman mais j'y crois autant qu'un deuxième mandat pour Macron !



https://mobile.twitter.com/UbisoftFR/status/1259875918878699521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1259875918878699521&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gamekult.com%2Factualite%2Fen-remplacement-de-l-e3-ubisoft-annonce-une-conference-pour-le-12-juillet-3050827719.html