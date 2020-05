Hello,



A l'occasion de la mise en gratuité de la première trilogie pendant cette période de confinement, je vous propose de revenir sur chacun des 3 épisodes.



On commence donc ici avec le premier, restauré (pour ne pas dire réparé?) par Bluepoint Games.



On voit qu'il y a, de la part de Naughty Dog, une évidente envie de bien faire, mais franchement, de mon point de vue, ça reste qaund même très mauvais entre la réalisaion très limite et les problème trop nombreux.



Le 1er épisode a le mérite de poser certaines bases, et de montrer l'avancée impressionante réalisé ensuite avec le 2.Et vous : qu'avez vous pensé de ce jeu?



Pour se remettre le jeu en tête, je vous propose un petit let's play maison, sur Ps4Pro, sans commentaire et centrée sur la première heure de jeu.









Demain, je posterai le 2!

