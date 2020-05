Bonsoir,



J'ai dans l'idée de m'acheter un Chromecast pour dupliquer l'image de ma écran smartphone sur ma TV via un chromecast.

Pour le Xcloud, car franchement jouer sur un écran smartphone ça fatigue rapidement les yeux...et comme le Xcloud est dispo que sur smartphone/tablette...



Ca peut fonctionner? Ce qui me fait douter c'est les possibles lag a cause du Wifi.



Pour le 720p pas de problème j'ai une vielle HD ready parfaite pour cela.