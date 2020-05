Toriyama : Contrairement à l'original, dans le Remake, les personnages sont capables d'exprimer leurs émotions sans rien dire, et l'ajout de voix talentueuses donne plus de profondeur et de réalité aux personnages. En particulier, lorsque Tifa visite la chambre de Cloud dans les bidonvilles du secteur 7 la nuit, la conversation est animée, ce qui est surprenant, non ? Grâce à son interaction avec ses amis, il est capable de se souvenir de son propre passé, et c'est une scène où il interagit avec Tifa avec gentillesse. Je pense qu'en plus de la musique et du jeu, les sentiments du personnage sont fortement exprimés à travers cette scène.Toriyama : Cloud essaie de se comporter de manière cool, mais ne sait pas comment. Le joueur a probablement une image de Cloud cool et il l'a recueillie soit à la fin du jeu original où il a grandi, soit en tant que personnage invité dans d'autres spin-offs connexes. Cependant, nous voulions que le Remake soit avant tout le personnage original de Cloud, et pour cela, nous avons cherché à obtenir un sentiment qui reflète la façon dont un jeune qui s'appuie sur la connaissance [par opposition à l'expérience] essaie d'agir de façon cool.Toriyama : La date du Gold Saucer était un élément de FFVII qu'il fallait conserver, donc nous avons essayé de créer une expérience similaire dans le Remake où vos choix dans le jeu jusqu'à ce point affecteraient la scène du personnage que vous avez.Hamaguchi : Dans le cadre du développement, cette partie s'appelait "l'événement de décision", qui dans le Remake dépend du nombre de quêtes que vous pouvez effectuer pour attribuer des points d'affinité à Cloud. Le nombre de points que vous obtenez en fin de compte affecte la scène que vous voyez pour l'"événement de décision".Toriyama : La scène n'est pas exactement une "scène de rendez-vous" [comme celle du Gold Saucer], mais nous voulions mettre en scène un scénario que les fans attendaient du jeu original. Avec cela, nous avons créé une scène avec Aerith où vous n'êtes pas sûr d'être réellement dans un rêve ou dans la réalité, et elle dit une ligne très audacieuse. Dans le scénario avec Tifa, je l'ai écrit initialement avec Cloud sur le point de la serrer dans ses bras mais en s'arrêtant au dernier moment. Nojima m'a alors dit: "Mais il est jeune, alors ne le ferait-il pas tout simplement ?" alors je l'ai changé pour qu'au final il la serre dans ses bras.Hamaguchi : Quand nous avons fait la motion capture pour cette scène, nous l'avons enregistrée au départ sans qu'il ne l'embrasse aussi, donc nous avons dû la changer et la refaire aussi.