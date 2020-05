Resident Evil 3 Remake est sorti le 3 Avril 2020, un mois plus tard jour pour jours et après 60H de jeu, il est temps de balancer mon test. Inutile de dire que j'ai adoré ce Remake, forcément je vais pas rester 60H de ma précieuse vie sur un jeu mauvais, mais hélas, RE3 déçoit dans pas mal de domaines, explication sans SPOIL.Resident Evil 3 original, sortie en 99, est un jeu phare pour toute une génération, musique, ambiance, gameplay, et j'en passe, le jeu va très vite devenir culte, a tel point que le personnage principal du jeu, Jill, va devenir une icône féminine du JV (dans le bon sens), le vilain qui la poursuit H24 également, Nemesis aura la réputation d’être le Terminator du JV.C'est donc légitime d'attendre ce Remake comme un chat affamé qui attend son lolo, avec une réalisation d'enfer, une mise en scène qui atteint la perfection, un gameplay plus souple que RE2 Remake grâce a un système d'esquive et des déplacements plus rapide pour Jill, le retour des musiques d'ambiances, etc.Le Remake a tout pour plaire, et malgré sa grosse ressemblance avec son grand frère ( et ça depuis 1999 ) le jeu a sa propre identité, car oui si RE2 ne possède pas beaucoup d'action et mise plus sur l'horreur, RE3 mise lui sur le contraire, de l'action a plein nez du début a la fin, l'horreur ou la pression intervient qu'a de très rares moments.Hormis les Hunters ou Nemesis, il n'y a vraiment plus rien d’effrayant dans ce Resident Evil 3 Remake. Les zombies sont devenus beaucoup moins menaçants que dans Resident Evil 2, quelques balles puis basta, pire certains serviront juste de cible mobile après avoir trouvé une des nombreuses améliorations d'armes du jeu.Bref, vous l'aurez compris Nemesis est la seule véritable menace du jeu, et il met une pression montreuse au joueur, oublier Mr.X qui vous suit comme un chien derrière vous, Nemesis court, Nemesis frappe, Nemesis surprend, Nemesis esquive et Nemesis tue!En toute sincérité je ne suis jamais mort par Mr.X dans Resident Evil 2 Remake même en mode Hardcore (hormis pour le fun), alors que Nemesis bordel c'est tout le contraire, je vous recommande grandement de tester la bête en mode Enfer sans arme illimité, une pression infernale dans la première zone du jeu...oui dans la première zone du jeu......Parce que juste après cette première zone, le jeu devient terriblement scripter et Nemesis aussi, RE 3 Remake est tellement dirigiste que c'est l'unique Resident Evil de l'histoire où le joueur est obligé d'utiliser un soin pour se guérir de l'état poison.Franchement en sortant des égouts, j'avais l’impression d’être dans un jeu Naughty Dog et non dans un Resident Evil, ça pète de partout, graphiquement ça arrache la tronche, les moments d'actions sont grandioses, mais qu'est-ce que c'est ultra dirigiste. Il y a plus aucun level design (pièce maitresse de la saga).Fini donc les énigmes, les recherches d'objets, les allers-retours etc, le jeu devient ultra linéaire et il vous faudra atteindre l’hôpital pour retrouver un gameplay Resident Evilesque.Le jeu souffre d'absence impardonnable également, comme l'absence du Beffroi, du Parc, du ver géant, des corbeaux, des araignées, et j'en passe.Pour faire simple, j'ai plus eu l'impression de jouer un résumé de Resident Evil 3 99 que de faire un vrai Remake de A a Z, des moments importants sont manquants ou sont justes expédier beaucoup trop vite.Je reproche également une construction du jeu vraiment...étrange, mettre la ville qui se résume a la Map de la démo et puis foutre une ligne droite géante juste après, c'est du jamais vu dans la série, le Level Design est digne de RE5 et 6, et c'est pas flatteur...J'ai aussi un faible pour l'ancienne D.A, comme la gueule de la ville (sale, pauvre, sinistre), l’hôpital ou encore le lieu finale du jeu.Et malgré tout ces reproches, j'ai aimé le jeu, j'ai aimé ce que j'ai fait et ce que j'ai vu tout simplement. C'est prenant comme jamais, entre deux grosses phases d'action on se bouffe une tarte de nostalgie, c'est beau, c'est fluide, c'est dingue et c'est juste un gros kiff, le jeu incite aussi de recommencer plusieurs fois la campagne pour débloquer d'autres difficultés et bonus.Et franchement faire le mode Enfer sans les équipements et armes Bonus, vous verrez plus le jeu de la même manière, le stress atteint une toute nouvelle pression car adios les sauvegardes auto qui servent d'assurance (que c'est bidon ça) et bonjour la mort a chaque coin de rue. Mention spéciale au Boss de fin, un des boss les plus difficiles de tous les temps pour ma part, les speedrunners pro sauvegarde même juste avant lui.Conclusion, Resident Evil 3 Remake est un très bon jeu, il souffre cependant de grosses absences et d'une construction étrange pour probablement satisfaire les actionnaires avec une sortie précipité (un Resident chaque années). C'est beau, c'est prenant, c'est nostalgique mais que c'est dirigiste bordel...En tout cas, ça fait vraiment du bien de revoir, Jill, Carlos et Nemesis, et comment ne pas avoir un sourire avec des crédits de fins pareilles. Il fallait juste un an de devs en plus Capcom pour avoir un Remake digne de l'original, quel dommage.Les + :-Une introduction enflammée, une réussite totale-Une très bonne ambiance-Un bain divin niveau sonore si vous avez le matos-Le retour des musiques d'ambiance (fuck RE2R avec son silence)-Des scènes d'actions ultra stylisée surtout avec Nemesis-Une merveille graphique en 60 FPS constant, merci le RE Engine-Un système d'esquive enivrant-De très bon combat de Boss-Une mise en scène 5 étoiles-Les crédits de fin-Malgré la linéarité, de très bons speedrun a prévoir-Le Mode Enfer en sans Bonus Rang S, un des plus grands challenges de la saga pour les fansLes - :-Une sale impression d'avoir fait un résumé de RE3 et non RE3 en entier-Un Nemesis qui devient encore plus script que sur PS1 après le centre-ville-Des absences impardonnables (Beffroi, Parc, Ver géant, mode mercenaire etc)-Beaucoup trop linéaire-De l'action H24 qui risque de déplaire (pas pour moi perso)Note : 8/10RE3 1999 : 9/10