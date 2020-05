souvenez vous lors d'une interview Phil Spencer "certifiait avoir signé quelques contrats de partenariat avec des projets vraiment excitants afin de pouvoir continuer de proposer des titres (plus ou moins importants) exclusifs à la machine de Microsoft"effectivement Xbox game publishing compte 5 executive producer ,doncsont en dev chez eux :(depuis 2 ans et 5 mois ,anciennement sunset overdrive)( anciennement QB ,ryse,scalebound )( anciennement crackdown 3 )(depuis 9 mois ,anciennement shadow of war , injustice 2)(depuis 9 mois )pour ce qui est de everwild si on va sur le linkedin de louise Oconnor on s'appercoit que le jeu est en dev depuis 3 ans , ca laisse donc optimiste pour ne pas a avoir a attendre 5 ans pour le jeux ^^