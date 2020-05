Après nous avoir dévoilé qu'Assassin's Creed Valhalla sortira sur les consoles actuelles ainsi que sur les consoles de neuvième génération, Ubisoft est de retour et détaille les nouvelles fonctionnalités de cet opus au site Le Point Pop.



- Dans Assassin's Creed Valhalla, le joueur incarnera la version féminine ou masculine d'Eivor, un chef de guerre venu de Norvège, et prendra part au conflit opposant les Anglais aux Vikings.



- L'aventure se déroulant au IXe siècle débutera donc sur les terres norvégiennes et se poursuivra ensuite du côté de l'Angleterre. Ce sera l'occasion pour Eivor de découvrir de nouvelles contrées, Ubisoft a officialisé l'existence de plusieurs territoires supplémentaires en dehors de l'Angleterre et de la Norvège, et de croiser des têtes connues comme des chefs vikings ou encore Alfred le Grand, le roi du Wessex.



- Tout comme Assassin's Creed Odyssey, ce nouvel épisode conservera les mécaniques du jeu de rôle amenées par Assassin's Creed Origins, et proposera des embranchements scénaristiques multiples qui varieront en fonction de vos choix. D'ailleurs, Julien Laferrière, le producteur du jeu, promet d'ores et déjà que le jeu d'aventure proposera "un scénario subtil tout en dualité". On imagine donc qu'à l'image du reste de la série, que tout ne sera pas blanc ou noir, et ce, que ce soit, du côté des Assassins ou du côté de l'ordre des Anciens.



" Notre ambition est de créer l'ultime fantasy viking. Le héros a la possibilité de faire des raids avec sa bande de combattants dans les fortifications militaires et les villages alentour pour récupérer de l'or et des armes. Le mode Assaut permet de vivre un siège comme dans une superproduction hollywoodienne. Le joueur peut également développer son village et choisir l'équipage qui compose son drakkar. On veut vraiment que le joueur imagine sa propre saga. Le choix de cette période n'est pas anodin. Nous recherchons des moments historiques pivots, forts en conflits et en émotions. La période des Vikings est pétrie d'intrigues politiques et le pays fracturé par ses nombreux rois. L'Angleterre de l'époque avait plusieurs couches de civilisations et un background riche pour raconter notre scénario."



- Cependant, le titre proposera un système de combat légèrement diffèrent de celui d'Origins ou bien encore d'Odyssey. En effet, dans Assassin's Creed Valhalla, le héros pourra cette fois-ci équiper une arme dans chaque main. L'arsenal d'ailleurs semble plutôt complet puisque le titre proposera bien évidemment des épées, mais aussi des fléaux, des marteaux de guerres, des lances ou encore des seax, soit des couteaux vikings particulièrement tranchants.



- Nous apprenons par la même occasion que le bouclier, ayant disparu de l'épisode Odyssey, marque avec Valhalla son grand retour. Les joueurs pourront donc choisir leur façon de combattre : agressif ou défensif. D'ailleurs, afin de rendre honneur aux traditions vikings, le titre proposera aux joueurs d'améliorer leurs armes. En effet, le producteur du jeu précise que les Vikings entretenaient un rapport particulier avec leur arsenal afin de léguer ces derniers à leurs futurs guerriers.



- Comme nous l'avons déjà précisé dans notre précédente news, Assassin's Creed Valhalla proposera également des mécaniques de jeu permettant de développer sa propre colonie. Les producteurs affirment même que le titre proposera de la gestion "light". Pour accélérer la croissance de votre clan donc, permettant ainsi d'obtenir de nouvelles constructions ou même de nouveaux marchands comme un forgeron, les joueurs pourront participer à des raids ou à des assauts de forteresses réunissant jusqu'à 8 guerriers vikings.



" Le village est le cœur narratif du jeu et un élément très important du gameplay. On fonctionne maintenant avec un système d'arcs de quêtes qui s'enchaînent les unes après les autres un peu comme des épisodes de télévision. Tout commence et se conclut dans le village. Les personnages rencontrés pendant l'aventure peuvent rejoindre le clan du héros. Les décisions du joueur ont des conséquences pour son village".



- Pour finir, nous apprenons que le système de quêtes a également évolué. En effet, dans Assassin’s Creed Valhalla tout commence autour d'une table de guerre. À ce moment précis donc, le joueur pourra alors choisir ses alliances militaires ou même partir dans cet open-world immense composé de plusieurs contrées en plus de l'Angleterre et de la Norvège pour libérer des compagnons par exemple. Pour traverser cet univers d'ailleurs, Eivor sera aidé de son corbeau et pourra voguer sur les mers à l'aide de son drakkar.



Assassin's Creed Valhalla est attendu pour la fin de l'année sur PS4/Xbox One PC mais aussi sur PS5 et XSX.