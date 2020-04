Il est tard mais l'information de rumeur est bouillantehttps://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/g6x8nu/microsoft_digital_event_may_46_sony_digital_event/Bon, maintenant que tout est prêt à être annoncé, je peux parler de certaines choses que je sais pendant quelques semaines.Tout d'abord, ce n'est pas pour attirer l'attention ou quoi que ce soit, c'est juste que je déteste les secrets de ces sociétés, et les gens souffrent suffisamment pour que je décide de partager quelque chose de gentil avec vous tousJe travaille pour un éditeur de taille moyenne, donc je ne vous parlerai pas des jeux que cet éditeur va montrer dans les prochaines semaines parce que cela peut me traquer, mais pour tout le reste, mes amis des autres studios me l'ont dit, et puis merde.Vous pouvez donc voir que j'ai mis "4/6 et 13/14" parce que la date n'est pas encore fixée pour la mise en ligne, tant pour Sony que pour MS.MicrosoftXGS présentera deux nouveaux jeux : l'un d'Obsidian, son nouveau jeu pas nécessaire, basé dans un monde que nous connaissons déjàWengridh, le plus rapide de sa tribu, est béniEverwild gameplay sera là, son jeu Rare studios je crois qu'ils ont déjà montré une bande-annonce l'année dernière, en tout cas, un jeu coopératif lourd, mais pas comme Sea of Thieves. avec date de sortie.Vous pouvez enfin voir le gameplay d'Elden Ring, avec sa date de sortie.Un nouveau petit jeu de Mojang (OUI !) Pas Dungeons, son pixel art d'une petite équipe de làLeur studio de Santa Monica sera là avec un petit teaser. C'est dans le noir que tout se passe.Et bien sûr, Halo Infinite ne dure que 8 minutes sur ce ( !)Jeu VR de InXile, (froid, si froid)Date de sortie pour les psychonautes, Double Fine ont une certaine surprise avec cette annonce, ne savent pas encore ce que c'est. Tim va peut-être improviser quelque chose qui n'est pas encore enregistré ( ?)Sega va annoncer un tas d'anciens jeux pour le game pass, leur service d'abonnement, ce deal a été fait en 2018 (oui même celui que vous avez tous demandé) lolLe service de streaming sur Xbox n'est plus en phase bêtaTodd sera là pour pointer les étoilesPour ce que j'ai entendu, leur autre console ne sera pas là, la PETITE.Pour Sony, ils sont beaucoup plus prudents, donc je ne connais que des tiersCapcom nouveau IPNouveau IP d'Atluset sur PS5, les autres jeux sont des bandes-annonces et des teasers, et peut-être d'autres choses que je ne connais pas encore, qui sait, Sony est très bizarre.Bonne nuit !