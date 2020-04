Mon hommage à l’une de mes franchises favorites de chez Nintendo (c'est quand il veulent pour teaser MP4). Représenté par Samus et Ridley côte à côte et issu de cette capture (pas de moi) de SSB4.Pour ma part je suis autodidacte. Y en a qui dessinent aussi ici ?

Who likes this ?

posted the 04/23/2020 at 05:51 PM by nindo64