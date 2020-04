Car ma collection 64 est assez respectable. Il se trouve qu’elle est ma console de cœur. Ma première console jap. Mais aussi la console de tous mes amours.J’ai du coup quelques modèles 64Comme cette 64 clearing bleuLa 64c’est aussi l’invention des vibrations dans une manette (si si !) avec cette accessoire, le rumble pack vendu avec starfox 64. Et oui! Starfox est le premier jeu compatible et c’etsit Vraiment génial !Il existe un tas d’accesoires se clipsant dans la manette : carte mémoire, ou même transposer pack qui permettait des transposer de Pokémon ou autre personnage depuis les cartouche GB compatible.Zelda Majora’s MaseQuel surprise ! Quel Zelda ! Quel univers !Le jeu est magnifique grâce à l ajout de ram.Le premier star Wars était pas top mais rogue squadron et épisode 1 racer étaient top!J’ai également une 64 clear red.J’adore la série des Gambare Goémon. Et c’est souvent les épisodes sur console Nintendo qui ont été les meilleurs. La 64 a clairement 2 hits en puissances. Le premier ést un Zelda-like 3D d’une grande qualité.Regardez moi cette curiosité. La cartouche à la forme étrange peut accueillir une carte mémoire d’appareil photo. Ainsi le jeu vous propose de customiser vos photos via la cartouche spécial et grâce à l’aide de Mario. Collector tout simplement !Zelda ocarina of time se doit d’etre dans toutes les collections 64. La boîte jap defonce grave!Capcom s’est plutôt fait discret sur N64. Mais sur le tard, il réussit l’explois De mettre résident Evil 2 et ses nombreuses cinématiques sur cartouche 64. Le résultat est excellent. A l’origine, Résident Evil 0 devait être une exclu 64. Il fut finalement porter sur GC.Cette 64 or est sortis en même temps que Zelda OoTBomberman et la 64, c’est une histoire d’amour. J’ai beaucoup aimé le bomberman en 3D isométrique (Baku bomberman) le 2 est assez différent par contre.Banjo Kazooie.... quel incroyable potentiel ! Quel gâchis.... diddy kong était une perle rare capable de rivaliser avec Mario kart.....Rareware toujours avec l’incroyable Goldeneye et sa superbe suite, perfect darck....Castlevania eu droit à deux version d’un même épisode. L’un proposant une version Deluxe avec 4 scénario au lieu de 2 et pas mal de stage sup. Moi j aimé beaucoup.