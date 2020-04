Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas posté ici mais j'aimerais avoir votre avis sur un truc qui me tirlupine.



Pensez vous qu'une fois que la qualité des jeux sur Dreams seront d'ordre professionnel, des éditeurs ( ou Sony ) financeront certaines productions en cours faites par les joueurs pour des sorties exclues PS4 ou PS5 du coup ?



Mon avis:

Ce serait quand même un énorme gâchis de laisser ces quelques perles en devenir rester à l'état de jeu gratuit et ça permettrait aussi aux joueurs qui développent leur jeu de voir un peu plus grand que ce qu'on a actuellement dans la plupart des cas.



N'hésitez pas à me donner votre avis !