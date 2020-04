Ce n'était pas prévu de la rendre public. Elle était destinée à un "usage" perso. C'est aussi un moyen pour moi de m’entraîner pour un prochain voyage qui va très probablement tomber à l'eau vu le contexte actuel.J'ai eu l'envie finalement de partager au delà de mon compte perso. (Voyage de 5 jours début février 2020 à Lanzarote)Lien direct : https://youtu.be/l1lY7BVzWA8 Vidéo tournée intégralement avec un DJI Osmo Pocket. Tout les plans sont tournés à l'arrache (ma copine n'était pas toujours consciente que je la filmais, mais elle est ok pour la diffusion donc tout va bien).l'Osmo Pocket dans la poche est tellement facile et rapide à sortir pour filmer tout ce qui bouge. Je n'ai pas l'envie quand je voyage de me trimbaler le gros reflex et perdre du temps à faire des réglages à chaque fois que je veux filmer un truc.On comptait partir dans l'l'ouest américain fin juin et pour 17 nuits sur un parcours à base de Grand Canyon et autres Yosemite. Rien n'est annulé pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder.Du coup, ça me laisse le temps pour mieux préparer les choses avec pourquoi pas un drone pour bien immortaliser ce prochain gros voyage. (à la base, je voulais prendre un DJI Mavic Mini avant le mois de juin, ça me laisse le temps de voir ce qui arrive, notamment le Mavic Air 2 qui devrait se pointer bientôt).En espérant que ça a pu vous faire voyager 3 minutes. Un jour, on pourra de nouveau sortir