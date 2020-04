Bon j'ai trouvé une petite vidéo bien sympa et bien réalisée, qui explique de manière simple avec des schémas & animations l'architecture de la ps5, pour ceux qui n'ont rien compris à la conf de Cerny.



S'il vous plait pas de guerre des consoles dans les commentaires, c est vraiment une vidéo à titre explicative de l’architecture de la ps5. Pour moi c est la meilleure explication que j'ai trouvé sous format vidéo.