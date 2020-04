Alors que de nouvelles informations ont commencé à apparaître sur la PS5 et la Xbox Series X, de plus en plus de développeurs de l'industrie ont commencé à parler des deux consoles et de la technologie qui les alimente. Il est clair que les deux consoles ont des avantages uniques l' une par rapport l'autre dans différents domaines, et un domaine où la Xbox Series X s'est imposée est la puissance brute , avec un GPU de 12 TFLOPS par rapport au 10,3 TFLOPS de la PS5.Il y a eu de nombreuses discussions sur la question de savoir si les chiffres plus élevés sur papier se traduiront par une console plus puissante pour Microsoft. Un développeur qui pense que l'écart ne finira pas par faire trop de différence - en particulier pour leurs propres jeux - est Ozan Drøsdal, responsable créatif de Perfectly Paranormal, développeurs du prochain titre d'aventure narrative Helheim Hassle., a déclaré Drøsdal à GamingBolt lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que l'écart entre les vitesses d'horloge des deux consoles finirait par faire une grande différence.Drøsdal a également parlé du moteur audio 3D personnalisé de la PS5, Tempest, suggérant qu'il en était impressionné: