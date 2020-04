Le premier épisode d'une série de vidéos sur la conception de la nouvelle franchise d'a été publié hier.Ce premier acte (il y en aura d'autres plus tard, focalise sur le gameplay ou le système de dialogue/histoire par exemples) s'intéresse brièvement au duo Tim Cain et Leonard Boyarsky, créateurs de la sérieà l'époque d'Interplay. Avant de raconter la génèse et des anecdotes autour du développement de The Outer Worlds : Parties du jeu supprimées, ambitions du jeu, thèmes et histoire.Le documentaire est réalisé par, des vidéastes qui réalisent des documentaires mettant en avant ceux qui créent les jeux vidéos et ceux qui y jouent. A noter que le concept et leurs travaux sont financés par les fans via le siteBon visionnage