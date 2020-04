Lorsque le studio a opté pour le travail à domicile, les employés ont dû prendre soin d'eux-mêmes et de leurs familles. La santé des employés passe en premier, la date de sortie du jeu en deuxième, les employés étant autorisés à faire une pause d'un jour ou deux si nécessaire, même si toute la situation signifiait que la date du 29 mai ne pouvait pas être tenue.

Lorsqu'on me demande pourquoi on ne sort pas seulement la version numérique le 29 mai je ne peux que répondre qu'il n'y a pas de décision finale à ce sujet pour le moment. Certains endroits pourraient ne pas avoir l'infrastructure appropriée pour une version numérique uniquement et je ne veux pas que ces endroits soient exclus. En ce moment, nous examinons différentes options pour que le jeu soit accessible à tout le monde le plus rapidement possible, mais cela prendra du temps et cela dépendra évidemment de l'évolution de la situation du coronavirus.



En ce qui concerne une démo jouable sur le PlayStation Store, cela n'est pas aussi simple que de faire une démo pour les journalistes que l'on peut observer et contrôler. De plus, produire une telle démo demanderait un temps de travail énorme, la démo proposée il y a des mois étant manifestement dépassée, le jeu a été considérablement amélioré depuis.



Le développement se termine, il ne reste plus que les derniers bugs et le polissage.





Si on se tien à ces paroles, une version numérique qui sortirait le 29 mai n'est pas exclue, la décision 'est pas encore prise, ce qui nous laisse un peu d'éspoir et confirme que le retard n'est pas du à des problèmes internes.